Alfa Romeo Quadrifoglio : le retour surprise des sportives italiennes en 2026

Santo Ficili, le nouveau patron d’Alfa Romeo, vient de lever le voile sur les ambitions de la marque.

Les rumeurs évoquent même un possible retour sur les prochaines générations de la Stelvio et de la Giulia.

La division hautes performances d’Alfa Romeo s’apprête à faire son grand retour. Après avoir tiré un trait sur la production de ses iconiques Giulia et Stelvio Quadrifoglio plus tôt cette année, la marque italienne prépare déjà sa renaissance avec une série de sportives en édition limitée qui débarqueront dès le premier trimestre 2026.

Le trifoglio verde renaît de ses cendres

Vous pensiez que le fameux trèfle à quatre feuilles allait disparaître des routes ? Détrompez-vous. Santo Ficili, le nouveau patron d’Alfa Romeo, vient de lever le voile sur les ambitions de la marque. « Nous voulons démarrer avec quelque chose que nous avons en tête – très limité, très puissant – puis continuer sur cette lancée », confie-t-il.

Cette annonce tombe à pic pour les amateurs de sportives italiennes authentiques. La fin de production des actuelles Quadrifoglio avait laissé un vide dans la gamme, mais le constructeur de Turin n’a visiblement pas dit son dernier mot.

Des projets mystérieux mais prometteurs

Que cache exactement cette expression « très puissant » ? Ficili reste évasif sur les détails techniques, mais une chose est sûre : ces futurs modèles porteront l’ADN Quadrifoglio Verde. Les rumeurs évoquent même un possible retour sur les prochaines générations de la Stelvio et de la Giulia.

Plus surprenant encore, des murmures courent dans les couloirs d’Alfa Romeo concernant une potentielle déclinaison Quadrifoglio sur des modèles comme la Junior ou la Tonale. Imaginez un peu : des versions survitaminées de ces italiennes plus accessibles !

Une voiture-étendard pour 2026 ?

Le point d’orgue de ce plan pourrait bien être une sportive pur-sang qui servirait de vitrine technologique à la marque. Cette potentielle nouvelle venue (dont on ne sait encore rien de concret) pourrait redéfinir ce qu’une Alfa Romeo de référence représente aujourd’hui.

Quand l’électrification bouleverse les plans

Derrière ces annonces se cache une réalité moins glamour : Alfa Romeo a dû revoir sa copie. Le développement des nouvelles Stelvio et Giulia a pris du retard, et pour cause. La marque a abandonné son projet initial de les proposer uniquement en version électrique.

« La transition vers l’électrique prend plus de temps que prévu », admet Ficili. Du coup, ces futures italiennes conserveront des moteurs thermiques et hybrides dans leur palette. Un choix pragmatique qui rassure les puristes, mais qui complique la donne technique.

Une stratégie en pleine mutation

Cette volte-face reflète une tendance plus large dans l’industrie automobile. Face au ralentissement de l’adoption des véhicules électriques par le grand public, Alfa Romeo préfère ajuster le tir plutôt que de foncer tête baissée.

« Nous remodelons entièrement notre plan de développement produits », explique le dirigeant. « Il faut sortir les bonnes voitures au bon moment. » Une philosophie qui devrait permettre à la marque de mieux coller aux attentes réelles du marché.

L’avenir se dessine avec Antonio Filosa

Les choses pourraient s’accélérer avec l’arrivée d’Antonio Filosa à la tête de Stellantis le 23 juin prochain. Selon Ficili, ce changement de direction devrait clarifier les discussions autour des futurs modèles et de leurs calendriers de sortie.

En attendant, les passionnés d’Alfa Romeo peuvent commencer à rêver. Entre les promesses de sportives limitées et le retour programmé du Quadrifoglio, l’année 2026 s’annonce riche en émotions italiennes. Reste à voir si la marque saura tenir ses promesses et retrouver cette magie qui fait battre le cœur des amoureux de belles mécaniques.