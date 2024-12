Alfa Romeo : lancement des nouvelles éditions Intensa

Ce que vous devez retenir Les nouvelles éditions limitées Intensa d’Alfa Romeo s’apprêtent à faire leur entrée sur le marché européen, célébrant l’héritage prestigieux de la marque italienne avec des modèles revisités de la Giulia, Stelvio, Tonale et Junior.

Les nouvelles éditions limitées Intensa d’Alfa Romeo s’apprêtent à faire leur entrée sur le marché européen, célébrant l’héritage prestigieux de la marque italienne avec des modèles revisités de la Giulia, Stelvio, Tonale et Junior.

un hommage à l’histoire d’alfa romeo

Alfa Romeo, synonyme de passion automobile et d’élégance italienne, dévoile ses nouvelles éditions Intensa pour rendre hommage à son riche passé. Ces modèles seront présentés lors du Salon de l’Automobile de Bruxelles du 11 au 19 janvier 2025. Chaque véhicule se distingue par un équipement luxueux et des détails esthétiques marquants. Les touches dorées ou rouges apportent une sophistication supplémentaire qui ne manquera pas d’attirer les amateurs de belles mécaniques.

Depuis sa fondation en 1910, Alfa Romeo a su s’imposer comme une référence dans le monde automobile grâce à son design distinctif et ses performances remarquables. Avec les éditions Intensa, la marque poursuit cette tradition en offrant des véhicules qui allient innovation moderne et respect pour les valeurs traditionnelles.

la giulia intensa : puissance et raffinement

La Giulia Intensa se démarque par deux motorisations puissantes. La version essence développe 280 chevaux tandis que la version diesel offre 210 chevaux. Elle est équipée de jantes en aluminium bicolores de 19 pouces agrémentées d’accents dorés, un intérieur en cuir avec alcantara, un système audio Harman Kardon et un écran multimédia de 12,3 pouces.

L’intérieur somptueux de la Giulia Intensa témoigne du savoir-faire artisanal d’Alfa Romeo. Le cuir haut de gamme associé à l’alcantara procure une sensation de luxe inégalée. Les technologies embarquées assurent également une expérience utilisateur fluide et intuitive.

la stelvio intensa : élégance sportive

La Stelvio, SUV emblématique d’Alfa Romeo, se pare elle aussi d’une version Intensa. Elle est dotée de jantes en aluminium de 20 pouces, étriers de frein noirs et détails tricolores sur les rétroviseurs extérieurs. L’habitacle revêt du cuir et alcantara tandis que le système de suspension active SDC améliore le confort et la maniabilité.

En combinant style sportif et fonctionnalités pratiques, la Stelvio Intensa répond aux attentes des conducteurs modernes cherchant à allier performance et confort au quotidien. Son design dynamique reflète parfaitement l’esprit audacieux caractéristique d’Alfa Romeo.

tonale intensa : modernité compacte

La Tonale Intensa propose des jantes bicolores en aluminium de 20 pouces ainsi qu’un intérieur noir combinant cuir et alcantara. Ce modèle bénéficie également des systèmes avancés d’assistance à la conduite du deuxième niveau pour garantir sécurité et tranquillité sur toutes les routes.

Ce SUV compact vise particulièrement ceux désireux d’expérimenter l’innovation sans compromis sur le style ou les performances. Chaque détail a été soigneusement pensé afin que chaque trajet devienne une véritable expérience sensorielle.

junior intensa : charme intemporel

L’édition Junior Intensa arbore quant à elle des jantes diamantées de 18 pouces associées à un intérieur raffiné en alcantara. Bien qu’il soit plus petit comparé aux autres modèles proposés dans cette série spéciale limitée , ce véhicule n’en reste pas moins captivant grâce au souci du détail dont il fait preuve.

Avec sa silhouette compacte mais élégante , cette voiture représente parfaitement l’esprit jeune mais sophistiqué typique chez Alfa Romeo . Elle incarne subtilement tous ces éléments iconiques ayant forgé sa réputation depuis plus cent ans maintenant .