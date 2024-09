Alfa Romeo Junior face au Suzuki Vitara : le choc des cultures dans l’univers des SUV compacts

Dans un marché des SUV en constante évolution, l’Alfa Romeo Junior et le Suzuki Vitara incarnent deux approches radicalement différentes du segment B. Entre design italien et praticité japonaise, quel modèle saura le mieux répondre aux attentes des conducteurs français ? Analyse approfondie de ces deux nouveautés 2024.

Deux philosophies distinctes pour un même segment

L’Alfa Romeo Junior et le Suzuki Vitara s’affrontent sur le marché des SUV compacts, mais avec des approches diamétralement opposées. D’un côté, la marque italienne mise sur le style et la technologie pour séduire une clientèle premium. De l’autre, le constructeur japonais privilégie la praticité et la polyvalence pour conquérir un public plus rationnel.

Bien que partageant des dimensions quasi identiques (environ 4,17 m de long pour 1,77 m de large), ces deux véhicules s’adressent à des profils d’acheteurs très différents. L’Alfa Romeo Junior, avec son design travaillé et son positionnement haut de gamme, vise une clientèle sensible à l’image de marque. Le Suzuki Vitara, quant à lui, cible les conducteurs en quête d’un véhicule polyvalent et fiable, capable de s’aventurer hors des sentiers battus.

Design et présentation : l’élégance italienne face à la sobriété nippone

L’Alfa Romeo Junior frappe d’emblée par son style racé, typique de la marque au biscione. Ses lignes fluides et dynamiques lui confèrent une allure sportive, tandis que sa calandre distinctive affirme son appartenance à la famille Alfa Romeo. À l’intérieur, l’ambiance premium est de mise, avec des matériaux de qualité et un design moderne centré sur le conducteur.

Le Suzuki Vitara, pour sa part, adopte un style plus conventionnel, privilégiant la fonctionnalité à l’esthétique pure. Sa silhouette carrée et robuste évoque davantage ses capacités tout-terrain. L’habitacle, bien que moins flatteur visuellement, se distingue par son côté pratique et son espace bien exploité.

Équipements et technologies : l’offensive numérique d’Alfa Romeo

Dans ce domaine, l’Alfa Romeo Junior prend nettement l’avantage. Son tableau de bord numérique de 10,25 pouces et son écran tactile de même taille impressionnent d’emblée. La compatibilité Apple CarPlay et Android Auto, ainsi que l’assistant vocal intégrant l’intelligence artificielle ChatGPT, placent le SUV italien à la pointe de la technologie embarquée.

Le Suzuki Vitara, bien que moins sophistiqué, n’est pas en reste. Son nouvel écran multimédia de 9 pouces et sa connectivité sans fil pour smartphones démontrent les efforts de Suzuki pour moderniser son offre. L’équipement de série comprend également des éléments appréciables comme la climatisation automatique ou le démarrage sans clé.

Motorisations : l’électrification au cœur des stratégies

L’Alfa Romeo Junior propose une gamme de motorisations résolument tournée vers l’avenir. Son offre hybride repose sur un bloc essence 1.2 turbo de 136 ch, associé à un moteur électrique de 29 ch. Mais c’est surtout ses deux versions 100% électriques qui retiennent l’attention, avec des puissances de 156 et 280 ch, promettant jusqu’à 408 km d’autonomie.

Le Suzuki Vitara fait le choix d’une électrification plus mesurée, avec deux options : un hybride « Strong » de 116 ch et un hybride léger de 129 ch. Ces motorisations, bien que moins puissantes, ont l’avantage d’être éprouvées et de promettre une excellente fiabilité. La possibilité d’opter pour une transmission intégrale « Allgrip Select » renforce par ailleurs son potentiel tout-terrain.

Aspects pratiques : le dilemme du quotidien

En termes d’habitabilité, le Suzuki Vitara tire son épingle du jeu avec un espace intérieur bien optimisé. Cependant, son coffre de 362 litres (289 litres en version 4×4) peut s’avérer limitant pour certains usages.

L’Alfa Romeo Junior surprend agréablement avec un volume de chargement plus généreux : 415 litres en version thermique et 400 litres pour l’électrique. Une capacité qui grimpe respectivement à 1 280 et 1 265 litres une fois les sièges arrière rabattus, offrant une polyvalence appréciable pour un SUV compact premium.

Tarification : l’écart se creuse

Le positionnement tarifaire reflète clairement la différence de philosophie entre les deux modèles. L’Alfa Romeo Junior s’affiche à partir de 29 000 € (28 147 € avec la promotion en ligne), un tarif qui le place résolument dans le haut du panier du segment.

Le Suzuki Vitara, fidèle à sa politique de prix compétitifs, démarre à 24 514 €. Un écart de près de 4 500 € qui peut peser lourd dans la balance au moment du choix.

Verdict : à chacun ses priorités

Le choix entre l’Alfa Romeo Junior et le Suzuki Vitara dépendra avant tout des priorités de l’acheteur :

Pour ceux qui recherchent un SUV compact au style affirmé, doté des dernières technologies et d’une image premium, l’Alfa Romeo Junior s’impose comme un choix évident. Ses motorisations électrifiées, notamment ses versions 100% électriques, en font un véhicule tourné vers l’avenir.

Les conducteurs privilégiant la praticité, la fiabilité et un budget plus serré trouveront dans le Suzuki Vitara un compagnon idéal. Sa polyvalence, renforcée par l’option de transmission intégrale, en fait un choix judicieux pour ceux qui n’hésitent pas à sortir des sentiers battus.

Dans les deux cas, ces SUV bénéficient de la précieuse vignette Crit’Air 1, leur garantissant un accès sans restriction aux zones à faibles émissions des grandes villes françaises.

Finalement, ce duel entre l’Alfa Romeo Junior et le Suzuki Vitara illustre parfaitement la richesse et la diversité du segment des SUV compacts. Une concurrence qui pousse les constructeurs à se surpasser pour répondre aux attentes variées des consommateurs, au bénéfice de tous les automobilistes.