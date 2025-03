Alerte sécurité automobile : la technique du vol par relais se propage en France

Les méthodes de vol de véhicules évoluent rapidement avec les avancées technologiques. Une technique particulièrement sophistiquée, appelée « vol par relais », gagne du terrain sur le territoire français. Cette méthode permet aux malfaiteurs de s’emparer de voitures haut de gamme en quelques secondes seulement, sans effraction visible et avec une efficacité redoutable.

Le vol par relais : quand la technologie devient l’alliée des malfaiteurs

La sécurité automobile a considérablement progressé ces dernières années. Les fabricants ont investi massivement dans des dispositifs antivol sophistiqués, rendant les techniques traditionnelles de vol beaucoup moins efficaces. Les systèmes d’alarme, les immobiliseurs électroniques et les clés codées ont longtemps constitué une barrière relativement efficace contre les tentatives d’effraction.

Mais la course technologique entre constructeurs et malfaiteurs ne s’arrête jamais. Le vol par relais représente une évolution inquiétante dans cette bataille. Cette technique exploite une faille des systèmes d’ouverture et de démarrage sans clé (keyless entry), désormais présents sur la majorité des véhicules modernes, particulièrement les modèles haut de gamme comme ceux de BMW, Mercedes, Audi ou Tesla. Le principe repose sur l’amplification et la transmission du signal émis par la clé électronique, généralement située à l’intérieur du domicile du propriétaire.

Mode opératoire : comment les voleurs procèdent-ils concrètement ?

Le mode opératoire des voleurs utilisant cette technique est d’une simplicité déconcertante. Ils opèrent généralement en binôme, équipés de deux dispositifs électroniques relativement accessibles – des amplificateurs de signal ou boîtiers relais. Le premier malfaiteur se positionne à proximité du domicile avec un premier boîtier qui va capter le signal de la clé électronique à l’intérieur de la maison. Le signal est ensuite amplifié et transmis au second boîtier, manipulé par un complice positionné près du véhicule ciblé.

Ce second boîtier va émettre le signal capté comme s’il s’agissait de la clé originale, trompant ainsi le système électronique du véhicule qui va se déverrouiller. Une fois à l’intérieur, les malfaiteurs peuvent démarrer le moteur sans difficulté, le véhicule « pensant » que la clé légitime est présente dans l’habitacle. L’opération complète peut prendre moins de 60 secondes, sans bruit et sans trace d’effraction. Pour augmenter leur efficacité, certains voleurs utilisent des antennes directionnelles leur permettant de balayer les habitations à la recherche du signal des clés, même lorsque celles-ci sont placées dans des pièces éloignées de l’entrée.

Les véhicules les plus ciblés par les vols par relais

Les statistiques récentes des assureurs français révèlent que certains modèles de véhicules sont particulièrement visés par cette technique. En tête de liste se trouvent les SUV premium comme le Range Rover Sport, le BMW X5, ou encore le Mercedes GLE, dont la valeur à la revente sur les marchés parallèles peut atteindre plusieurs dizaines de milliers d’euros. Ces véhicules sont souvent expédiés rapidement vers l’Europe de l’Est ou l’Afrique du Nord où ils sont soit revendus entiers après modification des numéros d’identification, soit démontés pour alimenter le marché lucratif des pièces détachées.

D’après les données de la Gendarmerie Nationale, pas moins de 5 700 véhicules auraient été dérobés en France en utilisant cette technique au cours de l’année écoulée, avec une concentration particulière dans les zones urbaines et périurbaines d’Île-de-France, de la région lyonnaise et de la Côte d’Azur. La valeur totale du préjudice est estimée à plus de 180 millions d’euros, faisant du vol par relais l’une des formes de criminalité automobile les plus coûteuses pour les assureurs et les propriétaires.

Comment se protéger efficacement contre cette menace ?

Face à cette menace grandissante, plusieurs solutions de protection peuvent être mises en œuvre par les propriétaires de véhicules équipés de systèmes d’ouverture et de démarrage sans clé. La mesure la plus simple consiste à placer ses clés dans une pochette ou boîte de Faraday, un étui métallisé spécialement conçu pour bloquer les signaux électromagnétiques. Ces dispositifs, vendus entre 15 et 50 euros selon les modèles, créent une cage de Faraday autour de la clé, empêchant ainsi toute amplification ou captation du signal.

Pour ceux qui préfèrent des solutions gratuites, placer les clés dans une boîte métallique hermétique (comme une boîte de biscuits en métal) ou les envelopper dans plusieurs couches de papier aluminium peut s’avérer relativement efficace, bien que moins fiable que les solutions commerciales dédiées. D’autres mesures de protection incluent :

L’installation d’une barre de volant ou d’un blocage de pédale mécanique traditionnel, qui constitue un obstacle supplémentaire même si l’électronique est piratée

ou d’un mécanique traditionnel, qui constitue un obstacle supplémentaire même si l’électronique est piratée L’utilisation d’un traceur GPS dissimulé dans le véhicule pour permettre sa localisation en cas de vol

dissimulé dans le véhicule pour permettre sa localisation en cas de vol L’installation d’un coupe-circuit additionnel qui nécessite une action manuelle spécifique pour démarrer le véhicule

qui nécessite une action manuelle spécifique pour démarrer le véhicule La désactivation de la fonction keyless sur certains modèles qui le permettent via le menu des paramètres ou directement auprès du concessionnaire

L’évolution des systèmes de sécurité automobile face à cette menace

Conscients de cette vulnérabilité, les constructeurs automobiles commencent à intégrer des contre-mesures technologiques dans leurs nouveaux modèles. Parmi les innovations les plus prometteuses figure la technologie UWB (Ultra Wide Band) qui permet une localisation précise de la clé et empêche le relais du signal sur de longues distances. BMW et Mercedes ont déjà commencé à déployer cette technologie sur leurs modèles les plus récents.

D’autres constructeurs comme Tesla utilisent désormais des clés à authentification biométrique ou exigent un code PIN supplémentaire pour démarrer le véhicule, même lorsque la clé est détectée. Des systèmes à détection de mouvement ont également fait leur apparition, désactivant automatiquement l’émission du signal de la clé lorsqu’elle reste immobile pendant quelques minutes, rendant ainsi inefficace la technique du relais.

Les assureurs, de leur côté, commencent à inclure des clauses spécifiques concernant les véhicules équipés de systèmes keyless, imposant parfois l’utilisation de protections supplémentaires comme condition de prise en charge en cas de vol. Certains proposent même des réductions de prime pour les propriétaires qui investissent dans des dispositifs de protection reconnus.

Les perspectives d’avenir pour la sécurité automobile

La lutte contre le vol automobile s’apparente à une course sans fin entre innovations sécuritaires et techniques criminelles. Si le vol par relais représente aujourd’hui une menace significative, les experts en sécurité automobile anticipent déjà l’émergence de nouvelles méthodes, notamment basées sur le piratage informatique des systèmes embarqués de plus en plus connectés.

Les recherches actuelles se concentrent sur des approches multi-niveaux combinant électronique avancée et barrières physiques. L’intégration de l’intelligence artificielle dans les systèmes de sécurité automobile pourrait constituer la prochaine étape décisive, permettant de détecter des comportements suspects et des tentatives d’intrusion basées sur des schémas inhabituels. Des systèmes de reconnaissance faciale ou d’empreintes digitales pourraient également se généraliser comme couche de sécurité supplémentaire.

À terme, l’évolution pourrait conduire à l’abandon progressif des clés physiques au profit de solutions entièrement dématérialisées, comme l’utilisation du smartphone comme unique clé d’accès, sécurisée par plusieurs facteurs d’authentification. Cette approche, déjà explorée par certains constructeurs comme Volvo ou Polestar, pourrait redéfinir complètement la notion même d’accès au véhicule.

Des précautions essentielles au quotidien

En attendant ces évolutions technologiques, la vigilance reste de mise pour tous les propriétaires de véhicules équipés de systèmes d’ouverture sans clé. Outre les solutions techniques mentionnées précédemment, quelques habitudes préventives peuvent réduire considérablement les risques :

Vérifier systématiquement le verrouillage effectif du véhicule en testant manuellement les poignées de porte avant de s’éloigner

Ne pas laisser les clés à proximité des portes ou fenêtres donnant sur l’extérieur

Être particulièrement vigilant dans les zones de stationnement des centres commerciaux ou aéroports, où les voleurs opèrent fréquemment

Signaler immédiatement tout comportement suspect aux forces de l’ordre, comme des individus testant plusieurs véhicules ou manipulant des appareils électroniques à proximité des voitures stationnées

La prévention et la sensibilisation restent les meilleures armes contre ce type de délinquance technologique. Les propriétaires informés et équipés adéquatement représentent une cible beaucoup moins attrayante pour les réseaux organisés qui exploitent ces vulnérabilités.