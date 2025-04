Acheter un véhicule diesel en 2025 : est-ce encore une option viable ?

Malgré les critiques et la hausse des prix, l’achat d’un moteur diesel reste une option judicieuse dans certaines situations pour 2025. Décryptage d’un marché en pleine mutation.

Le diesel, d’hier à aujourd’hui

La technologie diesel a connu son âge d’or dans les années 90, quand les avancées technologiques ont permis aux moteurs turbo-diesel d’offrir d’excellentes performances avec une consommation réduite. L’année 1999 a marqué un tournant décisif : pour la première fois, les ventes de voitures diesel ont dépassé celles des moteurs essence. Cette tendance s’est renforcée jusqu’à représenter 71% des immatriculations en 2007.

Les vents ont commencé à tourner dès 2013, avec un premier recul des ventes. Le scandale impliquant un grand constructeur automobile en 2015 aux États-Unis a accéléré cette chute. Résultat ? Les statistiques sont éloquentes : de 12,5% des immatriculations totales en 2023, la part du diesel est passée à 9,5% en 2024. Le premier trimestre 2025 montre un nouveau recul avec seulement 5,8% du marché, tandis que les véhicules électriques atteignent 6,66%.

(Je me souviens encore de l’époque où posséder un diesel était synonyme de modernité et d’économie… les temps changent à une vitesse folle!)

Les raisons du déclin

Face à ces chiffres, les constructeurs réduisent logiquement leur offre de moteurs diesel. Certaines marques les ont même totalement abandonnés. Mais cette situation soulève une question : est-ce que les fabricants diminuent leur offre parce que la demande baisse, ou les acheteurs se tournent vers d’autres technologies parce que l’offre diesel s’amenuise?

Quoi qu’il en soit, nous assistons à la création d’un écosystème automobile où le diesel semble devenir incompatible avec les nouvelles attentes. Les consommateurs privilégient désormais les mécaniques hybrides, notamment les hybrides conventionnelles (non rechargeables) et les hybrides légères, qui bénéficient en France de la vignette Crit’Air 1.

Ces choix s’expliquent aussi par des avantages pratiques : réductions sur le stationnement dans certaines zones et tranquillité face aux restrictions dans les Zones à Faibles Émissions (ZFE). Ajoutons à cela les obstacles réglementaires, comme la hausse de la fiscalité sur le gazole.

Quand le diesel reste-t-il intéressant en 2025 ?

Au vu de tout cela, on pourrait penser qu’acheter un diesel serait hasardeux. Et pourtant, ce moteur garde des atouts dans certaines situations bien précises.

Cette technologie offre un rendement optimal pour les véhicules volumineux et lourds : grandes berlines, SUV, 4×4 et monospaces. Elle reste la meilleure option pour les conducteurs parcourant de longues distances.

À partir de 20 000 km annuels, l’achat d’un véhicule diesel devient pertinent, surtout si la majorité des trajets s’effectue sur route et autoroute. Le moteur diesel se distingue par son efficacité et son équilibre entre performances et consommation.

Même si le prix du gazole va augmenter pour se rapprocher de celui de l’essence, la consommation restera inférieure à celle d’autres types de motorisations. L’automobiliste réalisera donc toujours des économies à long terme.

Certes, le prix d’achat des véhicules diesel augmente, à cause des technologies antipollution et de la hausse générale des coûts de production. Mais cette inflation touche tous les segments. À équipement et puissance égaux, le diesel s’avérera plus économique sur la durée pour les gros rouleurs.

À l’inverse, ce choix n’a pas de sens pour qui roule peu et principalement en ville. Non seulement l’écart de prix avec un modèle essence équivalent ne sera pas amorti, mais les technologies actuelles de réduction des émissions rendent ces moteurs peu adaptés à l’usage urbain.

Le diesel face à l’électrification

Fait souvent ignoré : les véhicules diesel sont compatibles avec les vignettes écologiques Crit’Air 1 et même 0. Ils peuvent donc bénéficier des mêmes avantages que leurs homologues plus « verts », du moins selon la législation actuelle.

Le marché propose de nombreux modèles diesel électrifiés, généralement via une technologie 48V (hybridation légère) qui permet de réduire légèrement la consommation et d’obtenir la vignette Crit’Air 1. Ces motorisations se retrouvent chez tous types de constructeurs, des marques généralistes aux marques premium.

Il existe même des modèles diesel hybrides rechargeables avec vignette Crit’Air 0, bien que cette technologie reste limitée à quelques constructeurs haut de gamme et implique un prix d’achat élevé.

Alors, faut-il acheter un véhicule diesel en 2025 ? Malgré les critiques, la réponse peut être affirmative dans certains cas. C’est la motorisation idéale pour les véhicules grands formats et pour ceux qui parcourent beaucoup de kilomètres annuellement. Et si cette motorisation s’accompagne d’une forme d’électrification, c’est encore mieux.

Vous hésitez encore sur votre prochain achat automobile ? Prenez en compte votre kilométrage annuel et votre type de trajets avant de faire votre choix. Le diesel n’est pas mort, il s’est simplement repositionné sur un segment plus spécifique du marché.