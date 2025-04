Accident du leader du championnat de F1 en Arabie Saoudite : Lando Norris offre la pole à Max Verstappen

Lors des qualifications du Grand Prix d’Arabie Saoudite, Lando Norris a commis une erreur coûteuse en Q3, touchant le mur alors qu’il prenait tous les risques pour décrocher la pole position. Ce faux pas a permis à Max Verstappen de s’emparer de la première place sur la grille de départ, devançant Oscar Piastri de seulement 10 millièmes de seconde.

Un accident qui change la donne

Le circuit de Djeddah n’a pas souri au leader actuel du championnat du monde de Formule 1. Alors que les McLaren semblaient avoir l’avantage depuis le début du week-end, Lando Norris a vu ses chances de pole position s’envoler suite à une sortie de piste en Q3.

Le pilote britannique était en train de pousser sa McLaren dans les limites lors de son premier tour chronométré de la dernière partie des qualifications. Malheureusement, il a mordu les vibreurs des virages 4 et 5, perdant le contrôle de sa monoplace avant de heurter le mur à la sortie du virage 5.

« Quel idiot ! », s’est exclamé Norris sur les ondes radio après avoir confirmé qu’il allait bien. L’impact n’a pas semblé violent, mais le déploiement de la voiture médicale indique des forces G assez élevées. (Une petite frayeur qui rappelle à quel point ce circuit urbain peut être impitoyable avec la moindre erreur.)

McLaren était si proche du but

Au moment même où Norris frappait le mur, son coéquipier Oscar Piastri prenait provisoirement la tête des qualifications avec un chrono de 1:27.560. Tout laissait penser que l’écurie papaye allait décrocher la pole position tant convoitée sur ce tracé rapide.

Une fois l’action reprise après le drapeau rouge causé par l’accident de Norris, la bataille s’est intensifiée. Max Verstappen a d’abord battu le temps de Piastri pour une seule milliseconde, puis George Russell les a tous deux dépassés d’un dixième, mettant l’australien sous pression.

La réaction de Piastri a été remarquable. Il a réalisé trois secteurs parfaits pour abaisser son chrono à 1:27.304, semblant s’assurer la pole position. Mais comme souvent en F1, rien n’est joué jusqu’au dernier tour…

Le maestro néerlandais frappe encore

Verstappen, qu’on n’attendait pas forcément aux avant-postes après les difficultés de Red Bull lors de la dernière course, a fait parler son talent sur un circuit où la prise de risque peut rapporter gros. Dans un tour magistral, le triple champion du monde a réalisé un incroyable 1:27.294, battant Piastri de justesse – seulement 10 millièmes de seconde !

« Je suis vraiment content, je ne m’attendais pas à être en pole après notre début de week-end. La voiture a commencé à prendre vie pendant la nuit et j’ai pu en profiter. Les qualifications ici sont très difficiles avec tous ces murs. C’est très satisfaisant d’être dans cette position, la meilleure pour demain, mais ce sera compliqué de garder tout le monde derrière », a déclaré le pilote Red Bull.

Un fait à noter : le pilote partant en pole position à Djeddah s’est imposé dans trois des quatre éditions du Grand Prix d’Arabie Saoudite. Cette statistique place Verstappen en favori pour la victoire, même si McLaren semble avoir le meilleur rythme sur ce circuit.

Des implications pour le championnat

Cette pole position pourrait être décisive pour Verstappen dans sa quête de reprendre la tête du championnat. Actuellement troisième au classement général, il se trouve à 8 points de Norris et à 5 points de Piastri.

Pour Norris, c’est une double peine. Non seulement son accident a mis fin à ses espoirs de pole, mais il devra s’élancer de la dixième place sur la grille. Une position qui l’oblige à remonter au moins huit ou neuf positions pour espérer rivaliser avec ses concurrents directs au championnat. Une mission délicate sur un circuit où les dépassements ne sont pas toujours évidents, malgré les trois zones DRS.

Cette erreur pourrait-elle coûter cher au Britannique dans la course au titre mondial ? (On se souvient que chaque point compte en fin de saison, et ce genre de faux pas peut faire la différence…)

Grille de départ du Grand Prix d’Arabie Saoudite

1. Max Verstappen – Red Bull Racing Honda RBPT – 1:27.294

2. Oscar Piastri – McLaren Mercedes – 1:27.304

3. George Russell – Mercedes – 1:27.407

4. Charles Leclerc – Ferrari – 1:27.670

5. Kimi Antonelli – Mercedes – 1:27.866

6. Carlos Sainz – Williams Mercedes – 1:28.164

7. Lewis Hamilton – Ferrari – 1:28.201

8. Yuki Tsunoda – Red Bull Racing Honda RBPT – 1:28.204

9. Pierre Gasly – Alpine Renault – 1:28.367

10. Lando Norris – McLaren Mercedes – DNF

11. Alexander Albon – Williams Mercedes – 1:28.109

12. Liam Lawson – Racing Bulls Honda RBPT – 1:28.191

13. Fernando Alonso – Aston Martin Aramco Mercedes – 1:28.303

14. Isack Hadjar – Racing Bulls Honda RBPT – 1:28.418

15. Oliver Bearman – Haas Ferrari – 1:28.648

16. Lance Stroll – Aston Martin Aramco Mercedes – 1:28.645

17. Jack Doohan – Alpine Renault – 1:28.739

18. Nico Hülkenberg – Kick Sauber Ferrari – 1:28.782

19. Esteban Ocon – Haas Ferrari – 1:29.092

20. Gabriel Bortoleto – Kick Sauber Ferrari – 1:29.462

La course s’annonce palpitante avec cette configuration de grille où les McLaren devront adopter des stratégies différentes – Piastri en attaque directe contre Verstappen et Norris en mode remontée. Les fans de F1 peuvent s’attendre à un Grand Prix riche en rebondissements sur le rapide tracé de Djeddah. Rendez-vous ce dimanche pour voir si le « magistral » tour de pole de Verstappen se transformera en victoire, ou si les McLaren parviendront à renverser la situation.