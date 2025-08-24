Accessoires automobile : Quels sont interdits par le nouveau Code de la route, et quels sont les amendes ?

Ce que vous devez retenir Les règles varient selon l’âge du véhicule, et en cas de non-respect, une amende de 350 euros est appliquée, accompagnée de la confiscation des documents de circulation pendant 30 jours et de la possibilité de perte du permis pour 40 jours.

Si un contrôle révèle un tel éblouissement, une amende de 350 euros est appliquée, ainsi que la confiscation des documents du véhicule et du permis pendant un mois.

Les films teintés pour réduire l’entrée de chaleur dans le véhicule sont populaires, mais ils doivent respecter un coefficient de transmission de lumière de 75 % pour le pare-brise avant et 70 % pour les côtés.

Accessoires automobiles : les risques à éviter

La passion des voitures pousse souvent à vouloir personnaliser son véhicule. Des choix simples comme des exhausts qui produisent un son plus puissant aux films teintés pour les vitres, le marché des accessoires automobile attire de nombreux propriétaires. Mais attention, certaines modifications peuvent non seulement engendrer des coûts importants, mais aussi mettre en danger votre assurance.

Le code de la route fixe des règles claires. Toute intervention affectant la sécurité, la visibilité ou le niveau sonore de la voiture peut attirer l’attention des autorités. Par exemple, des amendes allant jusqu’à 350 euros peuvent être infligées. Par ailleurs, le permis de conduire et la carte grise peuvent être suspendus (rien que d’y penser, ça fait frémir !).

Examen des modifications à éviter

Voyons maintenant les accessoires qui peuvent vous placer dans la ligne de mire des contrôles routiers.

Système d’échappement

D’après le code de la route, un véhicule qui émet des substances nocives pour la santé humaine ou un bruit excessif ne peut pas circuler. Les règles varient selon l’âge du véhicule, et en cas de non-respect, une amende de 350 euros est appliquée, accompagnée de la confiscation des documents de circulation pendant 30 jours et de la possibilité de perte du permis pour 40 jours.

Éclairage

Changer les phares d’un véhicule est courant, mais la puissance de ces nouvelles ampoules peut éblouir d’autres automobilistes. Si un contrôle révèle un tel éblouissement, une amende de 350 euros est appliquée, ainsi que la confiscation des documents du véhicule et du permis pendant un mois.

Films solaires

Les films teintés pour réduire l’entrée de chaleur dans le véhicule sont populaires, mais ils doivent respecter un coefficient de transmission de lumière de 75 % pour le pare-brise avant et 70 % pour les côtés. En cas de non-conformité, une amende de 30 euros peut être appliquée, et la conduite peut être suspendue pendant 10 jours.

Car wrapping et modifications de peinture

Le car wrapping est une tendance qui permet de relooker le véhicule. Il est important de signaler le changement de couleur aux autorités compétentes dans les 15 jours pour éviter une amende de 30 euros. N’oubliez pas, toute modification non déclarée peut être problématique.

Attelage

Aujourd’hui, les attelages doivent être repliables ou amovibles. L’utilisation d’un attelage fixe, même avec l’autorisation adéquate, est prohibée. Le non-respect des normes peut mener à une amende de 200 euros et jusqu’à un an de prison si applicable.

Système audio

Un son trop fort peut déranger les autres usagers de la route. Si un système audio est jugé trop bruyant, une amende de 350 euros s’applique, accompagnée d’une suspension du permis de conduire pour 40 jours.

Panneaux d’immatriculation

Les plaques d’immatriculation doivent être bien visibles. Si ce n’est pas le cas, cela peut entraîner une amende de 350 euros et la confiscation des documents du véhicule pour 30 jours. Ne tentez pas de modifier vos plaques, car c’est une infraction sévèrement punie.

Pour conclure

En somme, la personnalisation de votre voiture peut rapidement devenir délicate. Informez-vous sur les obligations légales avant de prendre des décisions qui pourraient avoir des implications financières ou juridiques. Qu’il s’agisse d’un système d’échappement ou de films teintés, la sécurité et la conformité doivent rester vos priorités.