À l’enchère : les 11 superbes Alfa Romeo de la « Quadrifoglio Collection »

Découverte de la collection Quadrifoglio d’Alfa Romeo

Une collection unique d’Alfa Romeo sera mise aux enchères – une opportunité rare et précieuse pour les passionnés d’automobiles. Englobant onze modèles emblématiques, cette « Quadrifoglio Collection » évoque l’héritage riche et captivant de la marque italienne, souvent associée à son célèbre trèfle à quatre feuilles, symbole de son esprit sportif.

Ces voitures incarnent parfaitement le DNA d’Alfa Romeo, avec une touche d’élégance italienne, une innovation technologique et une passion indéniable pour la compétition. Rassemblant des modèles allant du Spider compact conçu pour la piste à des prototypes intégrant des solutions techniques avancées, la collection présente un tableau fascinant de l’évolution sportive d’Alfa Romeo durant une période clé.

Construits entre 1958 et 1974, ces modèles rendent hommage à une époque d’exception dans l’histoire de la marque, proposant des voitures non seulement esthétiques mais dotées de performances impressionnantes. La Giulietta Spider côtoie le prototype T33/2 Daytona, révélant la diversité des réalisations d’Alfa Romeo.

Parmi ces trésors, la Alfa Romeo T33/2 « Daytona » de 1968 se distingue comme l’une des pièces maîtresses de la collection. Estimée entre 1,46 et 1,72 million d’euros, cette voiture de course a une histoire passionnante : elle a terminé 6e aux 24 heures de Daytona en 1968 et a également participé à des événements tels que le Sebring. D’ailleurs, elle est l’une des seulement dix unités existantes dans le monde, ce qui en fait un véritable objet de désir pour les collectionneuses et collectionneurs.

Mais cette collection n’est pas seulement composée de ce prototype rare. On y trouve aussi des coupes, spider et modèles touring, tous dotés d’un passé compétitif tout aussi fascinant. Voici quelques exemples qui reflètent la diversité et l’excellence de la marque :

La Alfa Romeo 1750 GTAm (1970), avec une estimation de 172 000 à 215 000 euros, est une version de compétition bien documentée. La Giulia TZ-1 « Double Bubble » (1964), quant à elle, a été spécialement construite pour participer à des compétitions internationales, affichant un prix estimé entre 515 000 et 717 000 euros.

D’autres modèles notables incluent la Giulia Sprint GTA (1966), un véritable chef-d’œuvre du sport automobile, avec une estimation de 107 000 à 150 000 euros, et la Giulietta Sprint de Bertone (1961), qui a couru sur des pistes européennes avant d’être exportée aux États-Unis, estimée entre 17 000 et 26 000 euros.

On trouve aussi la Giulia GT 1300 Junior (1967), qui, avec une préparation pour la course, est estimée entre 21 500 et 30 000 euros, et la Giulietta SZ « Coda Tronca » (1961), un modèle d’une rareté intrigante produit à seulement 41 exemplaires, valorisée entre 343 000 et 430 000 euros.

La collection présente aussi la Giulietta Spider de Pininfarina (1958), dont la beauté intemporelle est rehaussée par ses racines de compétition, estimée entre 34 000 et 52 000 euros. Chacune de ces voitures véhicule une histoire touchante et représente un chapitre fascinant de l’héritage d’Alfa Romeo.

La mise aux enchères se déroulera sans prix de départ, suscitant un vif intérêt parmi les enchérisseurs. Cette absence de prix minimum promet des enchères effrénées, témoignant de l’engouement pour cette collection unique.

Avant de clore cet aperçu, il ne faut pas négliger l’attrait de l’esthétique. Les modèles d’Alfa Romeo, souvent admirés pour leurs lignes élégantes et leur design audacieux, ne manquent pas d’attirer les regards. Chacune d’elles raconte non seulement une histoire de performance et de compétition, mais aussi un récit d’art automobile. Un vrai plaisir pour les yeux, n’est-ce pas ?

Les passionnées et passionnés de voitures se retrouveront sans doute dans ces modèles, que ce soit pour la collection, la course ou même une simple admiration du design. La collection Quadrifoglio est plus qu’une simple vente aux enchères; c’est une célébration de l’esprit intemporel d’Alfa Romeo.