2 mai, Paris : seul dans votre voiture = 135 € d’amende sur cette portion très surveillée du périphérique

À compter de ce vendredi 2 mai, les règles vont se durcir sur le périphérique parisien. Les conducteurs qui roulent sur la VR2, la voie réservée au covoiturage, alors qu’ils sont seuls dans leur voiture risqueront désormais une amende. Cette voie dédiée a été lancée le 3 mars dernier dans le cadre d’une expérimentation. Après deux mois de sensibilisation et d’information, il est temps pour les forces de l’ordre de passer à la répression des contrevenants.

Toute personne circulant seule sur cette voie s’exposera désormais à 135 euros d’amende. « Ce n’est pas là pour faire du tir aux pigeons d’automobilistes », assure la mairie de Paris. Pour identifier les contrevenants, dix radars, cinq dans chaque sens, vont être installés sur le tronçon du périphérique où se trouve la voie de covoiturage. Ils seront équipés de caméras et de technologies capables de reconnaître une plaque d’immatriculation et d’identifier des sièges vides ou occupés. (Oui, même les sièges bébé ! Pas de triche possible avec un mannequin.)

Un policier assermenté vérifiera les images avant de dresser le PV

« Notre enjeu est de réduire l’usage de la voiture et d’inciter à des comportements plus écoresponsables », a déclaré David Belliard, adjoint chargé des transports à la Mairie de Paris. La voie de covoiturage est réservée aux voitures transportant deux personnes ou plus, aux transports publics collectifs, aux taxis et VTC ainsi qu’aux véhicules de secours et des forces de l’ordre, et ce de 7h30 à 10h30 et de 16h à 20h.

Cette mesure fera l’objet de premiers bilans en septembre et décembre 2025 ainsi qu’en mars 2026. La mairie espère ainsi fluidifier le trafic sur la voie dédiée et réduire la pollution atmosphérique et sonore pour les riverains. (Parce que oui, vivre au bord du périph’, c’est un peu comme habiter sur une piste d’aéroport niveau nuisances.)

Une augmentation de 7 à 8 km/h sur la voie réservée

Selon la municipalité, on constate déjà une augmentation de la vitesse moyenne de 7 à 8 km/h sur la voie réservée depuis sa mise en place. « Il y a moins de monde, ça roule mieux, sans pour autant impacter la circulation sur les autres voies », se félicite David Belliard. Les radars installés couvrent environ 70% du linéaire, à l’exception du tronçon entre porte de Sèvres et porte de Bercy, qui ne figurait pas dans le périmètre olympique.

Certains automobilistes restent sceptiques face à cette nouvelle réglementation. « On complique une conduite qui était déjà compliquée », commente l’un d’eux. Mais la mairie assume ce choix et espère ainsi inciter davantage de Parisiens à se tourner vers le covoiturage ou les transports en commun pour leurs déplacements quotidiens. (Et vous, prêts à partager votre auto avec des inconnus pour échapper aux bouchons matinaux ?)