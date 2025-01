1500 kilomètres au volant de la Lynk & Co 01 : notre essai longue durée

Ce que vous devez retenir

Le nous a accompagné pour un périple de 1500 kilomètres à travers la France. Une expérience qui nous a permis de découvrir les multiples facettes de ce véhicule aux origines sino-suédoises.

Dès l’installation à bord, on est frappé par la qualité de finition et l’ambiance moderne qui règne dans l’habitacle. Les matériaux utilisés sont nobles et éco-responsables, à l’image des sièges en tissu ECONYL issu du recyclage. L’ergonomie est particulièrement soignée avec un écran central tactile de 12,7 pouces et une instrumentation numérique de 12,3 pouces offrant quatre modes d’affichage différents.

Un confort de premier ordre

Les sièges avant, particulièrement celui du conducteur, offrent un maintien optimal avec des réglages électriques multiples. L’insonorisation remarquable et la suspension bien calibrée contribuent à un confort de haut niveau, même sur les longs trajets. Le toit panoramique de série n’empiète pas sur l’habitabilité arrière, où deux adultes voyagent sans contrainte.

Une motorisation hybride performante

Sous le capot, le groupe motopropulseur hybride rechargeable combine un trois cylindres 1.5L turbo de 180 ch et un moteur électrique de 81 ch. La puissance cumulée atteint 262 ch pour un couple de 425 Nm, transmis aux roues avant via une boîte automatique à double embrayage à 7 rapports. La batterie de 14,1 kWh permet une autonomie électrique d’environ 65 km en ville.

Consommation maîtrisée

Sur notre parcours, nous avons relevé une consommation moyenne de 7,2 l/100 km avec la batterie chargée au départ, et 7,6 l/100 km sans recharge intermédiaire. Des valeurs très honorables pour un SUV de 1879 kg capable d’abattre le 0 à 100 km/h en 8 secondes.

Un équipement complet

La dotation en aides à la conduite est généreuse : régulateur adaptatif avec fonction embouteillage, caméra 360°, surveillance des angles morts, aide au maintien dans la voie, stationnement semi-automatique… Le volume de coffre de 466 litres s’est montré suffisant pour nos bagages.

