Des Citroën de légende aux enchères : des modèles rares estimés jusqu’à 40 000 €

Une collection remarquable de près de 100 Citroën emblématiques s’apprête à changer de mains lors d’une vente aux enchères inédite en Normandie. Des modèles rares et innovants, témoins du génie créatif de la marque aux chevrons, seront proposés à des prix allant jusqu’à 40 000 euros. Cette vente promet de ravir les passionnés et collectionneurs à la recherche de pièces uniques du patrimoine automobile français.

Un patrimoine automobile français mis à l’honneur

La maison de ventes Interencheres s’apprête à écrire une nouvelle page de l’histoire automobile française. Dans quelques jours, ce ne sont pas moins de 100 Citroën de collection qui seront proposées aux enchères à Fleury-sur-Andelle, en Normandie. Cette vente exceptionnelle offre une occasion unique d’acquérir des modèles rares, parfois produits en très petites séries, qui ont marqué l’histoire de la marque aux chevrons.

Parmi les lots proposés, on retrouve un éventail impressionnant de véhicules, allant des modèles emblématiques ayant connu un succès commercial à des prototypes audacieux n’ayant jamais dépassé le stade de la présérie. Cette vente aux enchères met en lumière l’esprit d’innovation qui a toujours caractérisé Citroën, une marque qui a su marquer son époque par des choix techniques avant-gardistes et des designs parfois déconcertants.

Des modèles rares qui attisent la convoitise des collectionneurs

Parmi les pièces les plus convoitées de cette vente, le Citroën BX 4TC de 1985 attire particulièrement l’attention. Conçu initialement pour participer aux rallyes du Groupe B, ce modèle n’a finalement été produit qu’à 86 exemplaires. Équipé d’un moteur quatre cylindres turbocompressé développant 147 kW (200 ch) et d’une transmission intégrale, ce véhicule allie performances et rareté. Estimé entre 30 000 et 40 000 euros, il représente une opportunité unique pour les collectionneurs avertis.

Un autre lot remarquable est le Citroën CX transformé en camping-car à six roues. Ce véhicule atypique de 1992, bien que nécessitant une restauration, offre un aperçu fascinant des possibilités de personnalisation des modèles Citroën. Son estimation, comprise entre 10 000 et 18 000 euros, en fait une pièce accessible aux amateurs de véhicules insolites.

Des innovations techniques qui ont marqué leur époque

La vente met également en lumière l’audace technique qui a fait la réputation de Citroën. Le Citroën GS Birotor de 1973 en est un parfait exemple. Équipé d’un moteur rotatif Wankel développant 78 kW (106 ch), ce modèle témoigne de la volonté de Citroën d’explorer des solutions alternatives au moteur à pistons conventionnel. Produit à seulement 874 exemplaires, ce véhicule est estimé entre 12 000 et 18 000 euros.

Plus rare encore, le Citroën M35 représente l’apogée de l’expérimentation chez le constructeur français. Ce prototype, doté d’un moteur monorotor et d’une suspension oléopneumatique, incarne l’esprit novateur de la marque. Son estimation, comprise entre 3 000 et 4 000 euros, en fait paradoxalement l’un des lots les plus abordables de la vente, malgré son caractère unique.

Des classiques restaurés pour les puristes

Les amateurs de modèles plus conventionnels ne sont pas en reste. Le Citroën SM de 1970, fruit de la collaboration entre Citroën et Maserati, est l’un des fleurons de cette vente. Entièrement restauré et équipé d’un moteur V6 Maserati, ce grand tourisme français est estimé entre 30 000 et 35 000 euros. Il représente l’alliance parfaite entre le luxe à la française et le savoir-faire mécanique italien.

D’autres modèles plus accessibles, tels que des Citroën DS, 2CV ou Ami 6, sont également proposés dans des états de conservation variés. Ces véhicules, qui ont contribué à la démocratisation de l’automobile en France, offrent aux enchérisseurs la possibilité d’acquérir un morceau d’histoire à des prix plus abordables.

Une opportunité unique pour les passionnés

Cette vente aux enchères exceptionnelle représente une occasion rare pour les collectionneurs et les passionnés d’automobile de mettre la main sur des pièces uniques du patrimoine automobile français. La diversité des modèles proposés, allant des véhicules de grande série aux prototypes les plus audacieux, reflète l’histoire riche et variée de Citroën.

Les potentiels acheteurs auront la possibilité d’examiner les véhicules lors de journées portes ouvertes organisées les 27 et 28 septembre. Cette inspection préalable est vivement recommandée, compte tenu de l’âge et de l’état variable des véhicules mis en vente. Elle permettra aux enchérisseurs de se faire une idée précise de l’ampleur des travaux éventuellement nécessaires pour remettre certains modèles en état de marche.

Un engouement croissant pour les Citroën de collection

Cette vente aux enchères s’inscrit dans un contexte de regain d’intérêt pour les véhicules anciens, et plus particulièrement pour les Citroën classiques. Les modèles proposés témoignent de l’évolution du design et de la technologie automobile au fil des décennies, offrant un véritable voyage dans le temps aux amateurs d’histoire automobile.

L’engouement pour ces véhicules s’explique non seulement par leur valeur patrimoniale, mais aussi par la possibilité de les utiliser au quotidien grâce à la législation française favorable aux véhicules de collection. De plus, l’attrait pour des modèles plus écologiques et la volonté de se démarquer dans un paysage automobile de plus en plus uniforme contribuent à l’attrait croissant pour ces voitures d’exception.

Un patrimoine à préserver et à transmettre

Au-delà de l’aspect commercial, cette vente aux enchères joue un rôle crucial dans la préservation du patrimoine automobile français. En permettant à ces véhicules de changer de mains, elle assure leur conservation et leur transmission aux générations futures. Chaque enchérisseur devient ainsi un gardien temporaire d’un morceau d’histoire, chargé de le préserver et de le faire vivre.

Cette vente aux enchères de Citroën classiques n’est pas seulement une opportunité d’acquisition pour les collectionneurs, c’est aussi une célébration de l’innovation française et un hommage à une marque qui a su marquer son époque par son audace et sa créativité. Elle rappelle l’importance de préserver et de valoriser ce patrimoine unique, témoin de l’évolution de notre société et de notre rapport à l’automobile.