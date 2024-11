13 voitures qui disparaissent en 2025 : ne ratez pas ces modèles iconiques !

Préparez-vous à dire adieu à ces modèles emblématiques. En 2025, treize voitures quitteront le marché, certaines définitivement et d’autres pour faire place à de nouveaux véhicules. C’est peut-être le moment idéal pour envisager un achat avant qu’il ne soit trop tard.

cycle de vie des automobiles : une réalité incontournable



L’industrie automobile est en perpétuel mouvement, les cycles commerciaux des véhicules dictent souvent leur disparition du marché. Les voitures ont un cycle de vie qui se termine lorsque le constructeur décide de les retirer. Cela peut être dû à l’arrivée d’une nouvelle génération ou tout simplement parce que le modèle ne s’inscrit plus dans la stratégie du fabricant.

Pour les passionnés d’automobiles, voir certains modèles disparaître est un moment poignant. Ces véhicules ont marqué leur époque et ont souvent laissé une empreinte indélébile sur leurs conducteurs. Avant leur disparition, les fabricants proposent généralement des réductions spéciales, ce qui représente une belle opportunité pour les acheteurs potentiels.

les adieux de la gamme Quadrifoglio d’Alfa Romeo



En 2025, Alfa Romeo mettra fin à sa gamme de véhicules sportifs Quadrifoglio. Les versions performantes telles que la berline Giulia et le SUV Stelvio cesseront d’être produites. Bien que ce soit une perte pour les amateurs de performances italiennes, la marque prévoit de réintroduire la célèbre insigne du trèfle dans ses futurs modèles hautes performances.

La décision d’arrêter cette gamme résulte d’une volonté stratégique d’Alfa Romeo. La firme milanaise souhaite renouveler son offre et se concentrer sur des modèles plus en phase avec les attentes actuelles du marché automobile global.

le Bugatti Chiron tire sa révérence



Le Bugatti Chiron, véhicule ultra-exclusif et rêve inaccessible pour beaucoup, disparaîtra également en 2025 après avoir produit 500 exemplaires et plusieurs éditions spéciales. Son départ laisse place au nouveau Bugatti Tourbillon, un hypercar révolutionnaire équipé d’un moteur V16 atmosphérique soutenu par trois moteurs électriques totalisant 1 800 chevaux.

Cet événement marque une étape importante dans l’histoire de Bugatti. Le constructeur continue d’innover avec des technologies avancées tout en restant fidèle à son patrimoine prestigieux de performance extrême et de luxe inégalé.

la fin discrète du Fisker Ocean



Le Fisker Ocean, SUV électrique au design séduisant et aux caractéristiques intéressantes comme son autonomie impressionnante et son toit solaire innovant, dira également adieu au marché en 2025. Malgré ses atouts notables, il n’a pas réussi à captiver suffisamment le public pour justifier sa production continue.

C’est une situation regrettable pour Fisker qui a déployé des efforts considérables pour maintenir ce modèle viable face à une concurrence féroce dans le secteur des véhicules électriques.

le Ford Focus : une page se tourne



L’emblématique Ford Focus fera aussi ses adieux en 2025 après avoir dominé le segment C depuis son lancement en 1999. Cette berline compacte suivra ainsi les traces du Ford Fiesta et du Mondeo vers l’extinction alors que Ford oriente désormais ses ambitions vers l’électrique et les crossovers.

La dernière unité sortira de l’usine allemande de Saarlouis fin novembre 2025 marquant ainsi la fin officielle d’un chapitre majeur chez Ford Europe où elle était très appréciée pour sa polyvalence remarquable.

adieu Jaguar F-Type



Avec beaucoup nostalgie entoure aussi Jaguar F-Type dont production cessera début octobre 2023 après dix ans carrière commerciale fructueuse mais malheureusement incompatible nouvelles orientations électriques future marque britannique légendaire

. N’hésitez donc pas saisir cette occasion dernier instant acquérir véritable sportive combustion interne raffinement britannique avant qu’elle ne devienne purement électrique prochainement