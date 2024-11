Mazda innove avec un nouveau moteur atmosphérique : une prouesse technique dans l’ère de l’électrification

Alors que l’industrie automobile s’oriente vers une électrification complète, Mazda adopte une stratégie audacieuse en proposant un moteur quatre cylindres atmosphérique innovant pour son CX-30. Ce choix inattendu incarne l’engagement de la marque envers l’efficacité des moteurs thermiques, tout en assurant un respect strict des normes environnementales.

Le moteur 2.5 e-Skyactiv G : l’audace d’une motorisation à contre-courant

Mazda lance un moteur de 2,5 litres pour son SUV compact CX-30, le baptisant 2.5 e-Skyactiv G. Ce nouveau moteur, déjà en circulation en Allemagne, remplacera les versions 2.0 e-Skyactiv G de 122 et 150 ch. Cette évolution marque un tournant technique, puisqu’elle maintient une cylindrée importante et une architecture atmosphérique, contrastant avec la tendance générale vers les petits moteurs turbocompressés.

Ce nouveau bloc moteur développe 140 ch et un couple de 238 Nm à 3 500 tr/min, assurant ainsi une montée en puissance stable. Avec une consommation de carburant homologuée comprise entre 6 et 6,5 l/100 km, Mazda prouve que l’efficacité ne nécessite pas systématiquement une hybridation lourde ou une électrification complète.

L’intégration de la technologie hybride légère M Hybrid 24V

Le 2.5 e-Skyactiv G est doté du système hybride léger M Hybrid 24V, un choix technique qui optimise l’efficacité du moteur sans compromettre la structure légère de l’ensemble. Grâce à un réseau électrique de 24 volts, cette technologie apporte une série d’avantages tant en termes de performances que d’écologie.

Assistance électrique et économies de carburant

Le système M Hybrid fournit un léger soutien électrique, augmentant la puissance dans certaines situations sans recourir à une batterie de grande capacité. En phase d’accélération, l’assistance permet de réduire l’effort moteur et d’abaisser la consommation. Mazda parvient ainsi à minimiser les rejets de CO2 et à réduire l’impact environnemental de ses véhicules thermiques.

Réduction des émissions et conformité environnementale

L’intégration de cette hybridation légère a permis à Mazda de satisfaire aux normes européennes strictes en matière d’émissions. En optimisant les performances énergétiques et en diminuant la consommation de carburant, ce moteur répond aux attentes des conducteurs soucieux de l’environnement sans sacrifier la robustesse propre aux moteurs atmosphériques.

Des innovations pour une efficacité énergétique améliorée

En plus de son système hybride léger, le 2.5 e-Skyactiv G intègre des fonctionnalités qui optimisent son rendement. Mazda mise sur des technologies avancées pour améliorer encore l’efficience de ce moteur thermique.

désactivation des cylindres

Pour répondre aux demandes énergétiques faibles, ce moteur peut désactiver deux de ses quatre cylindres, fonctionnant ainsi à demi-régime lors de trajets à faible charge. Cette innovation réduit la consommation de carburant tout en maintenant une puissance suffisante pour une conduite souple et confortable.

optimisation du couple moteur

Le moteur délivre un couple de 238 Nm, une amélioration par rapport aux 213 Nm des versions 2.0 actuelles. Ce couple plus élevé assure une meilleure reprise et une réactivité accrue, répondant aux attentes des conducteurs habitués aux performances constantes des moteurs thermiques Mazda.

Mazda, une stratégie audacieuse face à l’électrification massive

Alors que de nombreux constructeurs automobiles passent à des gammes intégralement électriques ou hybrides rechargeables, Mazda choisit de perfectionner ses moteurs thermiques. Cette stratégie unique présente des avantages notables en termes d’accessibilité et de réponse aux besoins spécifiques de certains marchés.

une solution de transition efficace

En proposant une alternative thermique efficace, Mazda répond aux attentes de nombreux conducteurs qui n’ont pas encore accès à une infrastructure de recharge étendue. Cette approche pragmatique permet de satisfaire une demande existante pour des véhicules fiables et économes en carburant, sans imposer une transition immédiate vers l’électrique.

un plaisir de conduite conservé

Mazda est réputée pour offrir des véhicules dynamiques, avec un engagement envers la philosophie Jinba Ittai, qui prône une connexion intuitive entre le conducteur et la voiture. Ce moteur atmosphérique garantit ainsi un ressenti de conduite authentique, avec des accélérations progressives et un comportement routier fluide, chères aux passionnés de la marque.

Transmissions variées pour répondre à toutes les attentes

Le CX-30, équipé du nouveau 2.5 e-Skyactiv G, se décline en deux options de transmission, permettant aux conducteurs de choisir l’expérience de conduite qui leur convient le mieux.

boîte manuelle à six vitesses

Pour ceux qui privilégient une expérience plus directe, la boîte manuelle à six rapports reste disponible. Elle offre une maîtrise optimale de la puissance et un contrôle précis sur chaque vitesse, répondant parfaitement aux besoins des conducteurs passionnés.

boîte automatique pour plus de confort

Une boîte automatique à six vitesses est également proposée, idéale pour la conduite en ville et les longs trajets. Avec cette option, Mazda assure un confort supérieur sans sacrifier la réactivité de son moteur atmosphérique, garantissant ainsi une expérience de conduite agréable.

Crit’air 1 : un atout écologique pour les zones urbaines

Grâce à son système hybride léger et à ses faibles émissions, le CX-30 équipé du 2.5 e-Skyactiv G recevra le label Crit’Air 1 en France. Ce classement lui permettra d’accéder aux centres urbains lors des restrictions de circulation et pourrait offrir des avantages en matière de stationnement dans certaines villes françaises.

accès privilégié en zone urbaine

Les conducteurs du CX-30 bénéficieront d’un accès plus flexible aux zones à circulation restreinte, ce qui rend le véhicule particulièrement attractif pour les citadins soucieux de leur empreinte écologique et de leur mobilité.

un choix économique et écologique

En choisissant un véhicule éligible Crit’Air 1, les acheteurs optent pour un SUV compact qui répond aux exigences environnementales sans recourir au tout électrique. Mazda démontre ici que la sobriété énergétique peut être atteinte sans sacrifice majeur.

Prix et disponibilité : à quoi s’attendre pour le marché français

Bien que les prix du CX-30 avec le moteur 2.5 e-Skyactiv G ne soient pas encore officiels en France, un positionnement compétitif est attendu. Le modèle actuel avec moteur 2.0 e-Skyactiv G (122 ch) commence à partir de 30 590 euros en finition Prime-Line, laissant présager un tarif similaire pour ce nouveau modèle.

une arrivée imminente

Le lancement en France du CX-30 équipé du 2.5 e-Skyactiv G est prévu dans les prochains mois. Avec cette motorisation revisitée, Mazda cible les consommateurs à la recherche d’une alternative efficace dans la catégorie des SUV compacts, où les motorisations thermiques modernes se font rares.

un positionnement qui pourrait séduire

En proposant une motorisation innovante, Mazda se démarque dans le segment des SUV compacts. Avec le CX-30 2.5 e-Skyactiv G, la marque japonaise combine performance, respect de l’environnement et plaisir de conduite, répondant ainsi aux attentes variées des consommateurs.

Une alternative durable pour les passionnés de conduite

Mazda prouve avec le CX-30 2.5 e-Skyactiv G qu’une transition écologique est possible sans renoncer aux moteurs thermiques. Par cette innovation, la marque propose une solution idéale pour les conducteurs attachés au plaisir de conduite et soucieux de leur empreinte écologique. Le CX-30 incarne une vision moderne de la mobilité, alliant sobriété et performances, et prouve qu’en matière d’automobile, l’évolution peut se faire dans la diversité des choix technologiques.